Maltempo, incidente stradale sulla A/20. Un’auto sbanda in galleria

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa sera in galleria poco prima dello svincolo di Cefalù in direzione Palermo.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura, che pare abbia sbandato all’interno del tunnel, andando a sbattere contro una parete. Fortunatamente, da quanto appreso, non ci sarebbero state conseguenze per gli occupanti dell’auto. Dalle immagini in nostro possesso sembra che sul tratto in questione, poco prima dell’ingresso in galleria, fosse presente nevischio.