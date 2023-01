Brolo: campetto di Sottogrotte e area fitness, iniziati i lavori di manutenzione

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcetto di via Santa Barbara nella zona di Sottogrotte e dell’area fitness sul lato est del Lungomare Luigi Rizzo di Brolo.

Per quanto riguarda il campo di calcetto, l’intervento prevede la sostituzione della rete di recinzione e la sistemazione della struttura dei pali di sostegno, oltre al posizionamento di un manto in erba sintetica. Dopo aver sostituito nei mesi scorsi le porte del campo di gioco, si completa così un intervento importante di manutenzione che, di fatto, consegna alla comunità giovanile brolese, un “nuovo” impianto sportivo.

Anche l’area fitness sul lungomare è oggetto di sistemazione, con la manutenzione di tutte le attrezzature esistenti, la sostituzione del pavimento gommato e l’installazione di due nuovi attrezzi.

“Un impegno che avevamo assunto con i nostri giovani e che abbiamo puntualmente mantenuto. La nostra Amministrazione – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto – ha sempre sostenuto le pratiche sportive, incrementando le strutture del Paese e curando quelle esistenti. Abbiamo ancora diversi progetti in itinere, soprattutto per il tennis ed il calcio”.

“Negli ultimi mesi abbiamo realizzato importanti interventi di ammodernamento su tutte le strutture sportive – evidenzia l’Assessore allo Sport Carmelo Ziino – ed a breve interverremo anche sull’illuminazione del campo sportivo. Abbiamo provveduto nei mesi scorsi ad efficientare l’illuminazione sia dei campi da tennis che del Campetto Russo con l’obiettivo di ottimizzare i consumi. Oggi stiamo eseguendo gli attesi lavori di manutenzione del campetto Paolo Gullà per renderlo più accogliente e funzionale, così come intendiamo ridare sicurezza ed efficienza all’area fitness sul lungomare. Ci auguriamo che tutti ne abbiano cura, come deve essere per ogni bene pubblico”.