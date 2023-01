Barcellona Pozzo di Gotto: Domenica la terza giornata di Hockey indoor

Domenica 15 gennaio, dalle ore 9:00, al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto andrà in scena la terza giornata del campionato di serie B maschile di “Hockey indoor” dove sarà protagonista la squadra locale PGS Don Bosco 2000 allenata da Giuseppe Genovese.

Dopo i primi due concentramenti la squadra del Longano è seconda in classifica con 6 punti, dietro la PU Messina che di punti ne ha 9, ma è fuori classifica, con 3 punti la coppia Polisportiva Valverde e HC Ragusa e a 0 punti la Polisportiva galatea A, la Polisportiva Galatea B e Unime Messina.

Le partite in programma domenica sono le seguenti: alle ore 09:30 PGS Don Bosco -Pol.Valverde, alle ore 10:30 HC Ragusa – Pol. Galatea A, alle ore 11:30 Pol. Galatea B – PGS DoBosco, alle ore 12:30 Pol. Valverde indoor – Pol.Galatea A, alle ore 13:30 Pol. Galatea B – HC Ragusa, alle ore 14:30 PGS Don Bosco – Pol.Galatea A e alle ore 15:30 Pol. Valverde indoor – HC Ragusa.

La squadra del presidente Sergio Fraumeni ha l’obbiettivo di classificarsi tra le prime due per poter partecipare alla fase nazionale che si svolgerà l’11 e il 12 febbraio 2023 a Reggio Emilia.

L’hockey indoor è una variante ‘al coperto’ dell’hockey su prato, disciplina giocata durante la stagione invernale, quando i campi in erba sintetica generalmente non consentono la

pratica all’aperto. Si gioca in palestre e palazzetti, il campo è in linoleum e le squadre sono composte da sei giocatori ciascuna (portiere compreso).

I tempi di gioco sono due, ciascuno di 20’. La conduzione è affidata a due arbitri.

Il campo e le porte sono di dimensioni inferiori rispetto all’outdoor. Tranne che a fondo campo, al posto delle linee laterali ci sono delle sponde che mantengono la palla sempre in

campo e questo, unito alle dimensioni ridotte, lo rende una disciplina tecnica e veloce.

C’è tanto interesse per questa domenica dedicata all’hokey indoor e saranno tanti i tifosi e semplici curiosi che si soffermeranno al Palalberti per il terzo concentramento di serie B.