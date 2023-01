Un bilancio molto positivo per l’amministrazione di Galati Mamertino riguardo agli eventi natalizi. Lasciate alle spalle le restrizioni del Covid e visto che le temperature si sono mantenute entro certi limiti, il paese montano è riuscito a farsi apprezzare per le sue tradizioni e anche per l’enogastronomia. Concluso il Natale, ci si sta preparando per il Carnevale.