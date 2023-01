Sicilia – Comitato pendolari: “Aumento del 10% dei biglietti, ma servizi rimangono immutati”

Dall’1 gennaio 2023 le tariffe per il trasporto ferroviario sono aumentate del 10% ed il comitato pendolari siciliani, presieduto da Giosuè Malaponti, ha chiesto alla Regione di annullare questi aumenti e disporre i rimborsi per chi ha acquistato biglietti e abbonamenti.

E’ il quarto aumento del costo dei titoli di viaggio, pari al 37,5% che i pendolari e l’utenza si trovano a dover pagare con chilometri e servizi rimasti immutati. Con il nuovo orario entrato in vigore l’11 dicembre 2022, ha evidenziato ancora il comitato pendolari, si scopre una nuova stranezza: la Regione e Trenitalia hanno scelto di fare a partire dal 23 dicembre sino al 5 gennaio prossimo, su alcune tratte ferroviarie, una riduzione di corse da far effettuare invece con i bus sostitutivi al treno. Per tutti questi motivi, il comitato si è rivolto all’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò perché faccia chiarezza, chiedendo anche l’annullamento degli aumenti.

Effettuando un monitoraggio, da dicembre 2021 a giugno 2022, su oltre 25.000 treni distribuiti sulle tratte di maggiore frequentazione, i valori raccolti mettono in luce ancora una volta le stesse problematiche e i disservizi riscontrati sulle varie relazioni per problemi tecnici all’infrastruttura, alle condizioni meteo avverse o altre cause dovute a fatti occasionali-ostruzioni varie lungo linea.

L’obiettivo di questo monitoraggio disposto dal Comitato è sensibilizzare Regione, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana a rilanciare gli investimenti, ottimizzando parallelamente i tempi di percorrenza riducendo al minimo i tempi di attesa per incrocio che inevitabilmente caratterizzano le tratte a doppio binario. Si evidenzia inoltre come, ancora una volta, gli interventi di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Catania, Palermo e Messina non hanno comportato un aumento delle performance e una riduzione dei tempi di percorrenza.