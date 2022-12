Patti: regalati alberi di Natale fatti a mano ai reparti di pediatria e di ostetricia dell’ospedale “Barone Romeo”

Sono stati regalati ai reparti di pediatria e di ostetricia dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti alcuni alberelli di Natale realizzati a mano dai bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Luigi Pirandello”, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano.

Queste creazioni rientrano nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle abilità manuali, nato da un’idea delle maestre Laura Levanti e Maria Melita, che ha interessato tutti i plessi della scuola primaria ed ha coinvolto docenti ed alunni.

Ciascuno ha creato un proprio albero crochet dando libero sfogo alla fantasia e all’estero creativo. Tutto questo per un nobile fine: gli alberelli, infatti sono stati regalati ai reparti di pediatria e di ostetricia dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti per condividere la gioia del Natale con chi, per vari motivi, sarà costretto a trascorrere le festività in ospedale.

“È l’ennesima dimostrazione – sottolinea soddisfatta la dirigente Graziano – di come la scuola sia aperta e attenta al territorio. Natale è la festa della condivisione ed è questo il messaggio di fondo dell’iniziativa, tesa anche a far sentire gli alunni vicini a chi soffre”.