Palermo: i treni ibridi “Blues” sulle tratte Messina-Palermo e sulla Messina-Catania-Siracusa

Percorreranno le linee Palermo-Messina e Messina-Catania-Siracusa e si affiancheranno ai 25 treni Pop già in circolazione nell’isola dal 2019 per un completo rinnovo della flotta siciliana e per garantire un maggior numero di posti offerti.

Sono i treni “Blues”, i primi treni ibridi di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a doppia alimentazione, elettrica e diesel presentati in queste ore al binario 8 della stazione di Palermo Centrale. Sono 22 i nuovi treni ibridi per la Sicilia: A disposizione dei viaggiatori 219 posti a sedere sul Blues nella configurazione a 3 carrozze e 300 su quello a 4 carrozze.