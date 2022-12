Rodì Milici, incidente sulla SP 93 a causa dei detriti di una frana. Danni per due auto

Incidente stradale ieri intorno alla 18:30 che ha coinvolto due auto che viaggiavano sulla SP 93 che conduce da Rodì a Milici, nel punto in cui la strada è interessata da una frana avvenuta dopo la bomba d’acqua dello scorso 3 dicembre.

In quel punto, infatti, la carreggiata si restringe a causa dei detriti presenti sul percorso.

La dinamica del sinistro non è chiara, ma sembra, secondo una prima ricostruzione di alcuni automobilisti che erano sul posto, che la vettura che viaggiava in direzione Rodì sarebbe finita sui detriti che erano presenti sulla carreggiata, mentre intanto sarebbe sopraggiunta in direzione opposta un’altra vettura, il cui conducente, alla vista del sinistro, per non invadere la corsia già impegnata, sarebbe anch’egli finito sulla frana.

Per fortuna non ci sono feriti, ma solo le auto sono rimaste danneggiate.