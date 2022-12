Pole Dance, Alice Vicario da Capri Leone sul tetto del mondo

Capri Leone sul tetto del mondo. Dopo la vittoria a Roma il 29 ottobre, per la piccola Alice Vicario arriva il primo posto anche ai mondiali di Pole Dance, svoltisi a Cesenatico lo scorso weekend. Un oro, questo, che rappresenta una grandissima soddisfazione sia per la giovanissima atleta, di appena 7 anni, che per la zia Eleonora Carcione, che ne ha curato la preparazione.

La passione batte evidente nel cuore e negli occhi di entrambe, perché per emozionarsi alla discesa da un podio ci vuole sì sacrificio, ma mai senza altrettanti sorrisi. Ed è sorridendo che Alice continuerà a volare intorno a quel palo, che merita ormai di liberarsi di tanti troppi pregiudizi, e che Eleonora persisterà nell’insegnare, a lei e a tutte le sue altre allieve, l’amore per una disciplina che ha ancora tanta bellezza da mostrare.