Terme Vigliatore: erosa parte della litoranea in contrada Cannotta ed allagamenti in contrada Rosa

Il fortunale che si è abbattuto questo pomeriggio sul comprensorio barcellonese ha interessato tra gli altri il territorio di Terme Vigliatore; a causa dell’ingrossamento del letto del torrente Mazzarrà, è crollata una parte della strada litoranea in contrada Cannotta e per buona sorte un’auto è riuscita ad evitare di finire dentro la voragine apertasi sull’asfalto.

Problemi si sono registrati anche in contrada Rosa, sempre nel territorio di Terme Vigliatore, dove in passato si sono verificati allagamenti. Sul posto i mezzi del comune e di alcune ditte private. Le saie, per quanto si siano ingrossate, hanno fatto defluire la gran massa d’acqua verso il mare, perchè erano state pulite con un precedente intervento.