2 vittorie nelle ultime due gare disputate: in attesa del recupero contro Ragusa la Infodrive Capo d’Orlando scende in campo domenica alle 16 tra le mura amiche. Avversario la corazzata Mestre, terza in classifica con 8 vittorie e una sola sconfitta. I veneti possono contare su 5 giocatori in doppia cifra di media, con Alberto Conti, tra l’altro ex della gara, che sfiora quota 20 punti.

L’Orlandina però si farà trovare pronta, dice coach Robustelli.