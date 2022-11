Sant’Agata di Militello – Giornata internazionale delle persone con disabilità, sabato iniziativa all’Istituto Zito

Il comune di Sant’Agata Di Militello in collaborazione con l’Associazione “Teniamoci per mano onlus” celebrerà sabato 3 dicembre la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”.

L’iniziativa, che si svolgerà presso i locali dell’istituto salesiano “Zito” di piazza Don Bosco, sarà articolata in due momenti, la mattina dalle ore 10 alle 13:30 e, dopo un intervallo per il pranzo, nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30.

Previste una serie di attività ludico–ricreative con giochi “…di un tempo” dedicati a bambini, anziani e persone con disabilità, oltre a momenti di animazione, musica e palloncini con i Clown Dottori dell’Associazione “Teniamoci per Mano Onlus” per l’inclusione attiva e partecipata.

La giornata vedrà il coinvolgimento delle scolaresche, con particolare riferimento agli alunni già seguiti dal settore servizi sociali del comune attraverso misure specifiche a loro dedicate, delle associazioni e delle comunità parrocchiali locali.

“Siamo particolarmente felici – dice l’assessore Ilaria Pulejo – di poter dedicare questa giornata, dopo due anni di stop a causa del Covid, a tutti coloro che hanno bisogno di maggiori cure da parte nostra ed alle quali quotidianamente cerchiamo di assicurare le dovute attenzioni e servizi.

Ringraziamo l’Associazione “Teniamoci per mano onlus” per l’organizzazione dell’evento, le associazioni, i referenti dell’istituto “Zito” e del mondo scolastico e tutti coloro che a qualunque titolo contribuiranno per la riuscita della manifestazione.”