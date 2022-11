Caronia, la Regione Siciliana concede contributo di 45 mila euro per la redazione del PUG

Il Dipartimento dell’Urbanistica della Regione Siciliana con D.D.G. 339 del 15.11.2022, ha concesso il contributo di € 45.000 al Comune di Caronia per la redazione del PUG. Dopo l’esclusione nella graduatoria provvisoria, redatta con D.D.G. 306 DEL 07.10.2022, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Cuffari, ha presentato istanza di riammissione in data 27.10.2022 con nota prot. 10597. e seguito di istruttoria l’ente è stato riammesso, ottenendo l’importantissimo contributo.

“Avevamo già replicato all’attacco della minoranza, ma oggi con estrema soddisfazione rispondiamo con i fatti. I fatti dicono che questa Amministrazione aveva ragione.” ha commentato il primo cittadino di Caronia, Giuseppe Cuffari. “Come sempre abbiamo operato con competenza, abnegazione e spirito di sacrificio. Ringrazio i consiglieri di maggioranza, la mia giunta e gli Uffici comunali. Adesso, malgrado qualcuno credeva il contrario, faremo il PUG, e lo faremo con un contributo regionale e non con soldi del bilancio comunale” afferma il primo cittadino riferendosi alle critiche evidenziate dalla minoranza in consiglio, che aveva votato contro l’archiviazione del procedimento di formazione della variante del PUG adottata con delibera del commissario straordinario n. 1/2006. Atto votato e quindi approvato con i voti dei consiglieri di maggioranza nella seduta del civico consesso del 25 ottobre scorso. “Continueremo a lavorare in questo modo, per far risplendere la nostra Caronia” conclude Cuffari.