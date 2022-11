Barcellona P.G. – Galluzzo (FDI): “L’ospedale Cutroni Zodda non può più essere penalizzato!”

«L’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, in questi anni, si è sacrificato per la lotta al Covid e non può essere più penalizzato».

A dichiararlo è il deputato regionale Pino Galluzzo, che interviene specificando che «nella scorsa legislatura ho chiesto al Presidente Nello Musumeci e all’Assessore Ruggero Razza che il nosocomio di Barcellona esistesse come Ospedale di base, così che è stato inserito nel Decreto della Rete ospedaliera. Ringrazio tutti i medici e gli operatori sanitari del “Cutroni Zodda” che, senza sosta, durante questa terribile pandemia che ha sconvolto il mondo intero, sono stati in trincea senza risparmiarsi. Appunto per questo auspico che tutto questo lavoro non venga sprecato, nell’interesse della cittadinanza e per il bene di tutto il comprensorio».

«Visto che l’emergenza Covid si è notevolmente ridimensionata, invito l’Assessore regionale con delega alla Salute, la dott.ssa Giovanna Volo, a un sopralluogo presso il Presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona. In quella data, chiederò di essere presente, altresì, al Sindaco Giuseppe Calabrò e alla sua Amministrazione, al Consiglio comunale e al Comitato a difesa dell’Ospedale “Cutroni Zodda”, presieduto dal Prof. Enzo Correnti».