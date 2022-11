Barcellona Pozzo di Gotto – Ospedale depotenziato, assenti i vertici ASP in consiglio. L’intervento della CISL

Consiglio comunale straordinario ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, dove sono state affrontate le problematiche relative all’ospedale Cutroni Zodda, rimasto, per scelta dell’ASP, ancora presidio Covid, senza un pronto soccorso funzionale all’utenza e in balia degli eventi. Assenti i vertici dell’ASP Messina Alagna e Sindoni, che erano stati invitati in aula per spiegare le ragioni della scelta.

Si sono registrati invece gli interventi del comitato civico, dei sindaci del distretto sanitario e dei sindacati, tra il il segretario della cisl Messina Antonino Alibrandi