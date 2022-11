Gioiosa Marea, aggiudicata gara per potabilizzatore a San Giorgio

“È una giornata importante per la comunità di San Giorgio che da tanto tempo attendeva questa notizia che rappresenta la svolta per un servizio essenziale qual è l’approvvigionamento idrico”.

Con queste parole il sindaco di Gioiosa Marea commenta l’aggiudicazione della gara per la realizzazione del potabilizzatore di San Giorgio per un importo di oltre 300mila euro. La posa in opera dell’impianto verrà eseguita dalla ditta Eurovega Costruzioni di Capo d’Orlando.

“E’ stato un iter lungo e complesso che tutti i rappresentanti di San Giorgio in seno all’Amministrazione e al Consiglio Comunale, in primis il Vicesindaco Salvatore Salmeri e il Presidente del Consiglio Gabriele Buttò, hanno seguito dall’inizio – prosegue il sindaco La Galia – ma dopo tanti intoppi e tante incertezze, possiamo finalmente guardare al futuro con ottimismo e dire che siamo ormai prossimi a risolvere una problematica annosa. E’ un’opera fondamentale per la qualità della vita di San Giorgio e per i servizi primari. Troveranno soluzione i disagi, ormai insostenibili, legati all’erogazione dell’acqua potabile: ne beneficeranno famiglie, commercianti e attività turistiche. Era un obiettivo programmatico prioritario che siamo felici di consegnare alla comunità di San Giorgio e a tutta Gioiosa Marea”.