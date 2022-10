Non è cambiato niente. Morti e problemi sulle strade dei Nebrodi non sono serviti ancora a nulla. La sanità è una pericolosa incompiuta e restano solo parole e buoni propositi, molta aria fritta e senza maccheroni, per dirla in gergo, non ci si riempie la pancia. Ma qui non è questione di piatti, qui c’è in gioco la vita, spesso ci si affida al caso e la sorte evita conseguenze tragiche.