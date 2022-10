Il città di Sant’Agata domenica 30 ottobre sarà allo stadio “ Angelo Massimino” di Catania per affrontare la capolista che viaggia a vele spiegate. I tirrenici sono in un buon momento. Hanno battuto la Vibonese, dando continuità ai risultati positivi e sono in una posizione di classifica medio alta. Per la squadra di Vanzetto è un traguardo prestigioso confrontarsi con una squadra di rango e chissà se questa volta il blasone varrà poco e vincerà invece chi insegue.