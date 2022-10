Patti: veglia di preghiera nella chiesa Ognissanti di Mongiove nel contesto dell'”Ottobre Missionario”

Il Seminario Vescovile di Patti terrà una veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale di domenica prossima – al culmine dell’”Ottobre Missionario”.

La veglia sarà domani, venerdì 21, alle ore 19.00, nella chiesa “Ognissanti” di Mongiove. Il tema sarà “Di me sarete testimoni” . missionario non è solo chi lascia tutto per andare lontano; si è missionari nei propri ambienti di vita (famiglia, posto di lavoro, condomini, comunità parrocchiali) nella quotidianità.

“Come comunità del Seminario è nostro vivo desiderio essere sempre più presenti sul territorio e nelle comunità parrocchiali della città e con l’iniziativa di preghiera di venerdì vogliamo fare proprio questo. Sarà un momento di grazia che Gesù ci permetterà di vivere insieme”.