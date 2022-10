Palermo, controlli e multe ai locali della movida. 6 persone denunciate

I Carabinieri della Stazione Palermo Centro, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno svolto un servizio di controllo agli esercizi commerciali presenti nelle zone centrali della movida, denunciando 6 persone alla Procura della Repubblica di Palermo, e sanzionando amministrativamente due titolari di locali, per un importo di oltre 11.000 euro.

Un 58enne, proprietario di un pub in una via del centro cittadino, è stato denunciato perché somministrava alcolici ad avventori minori di 16 anni, e sanzionato amministrativamente per mancanza di autorizzazione per l’intrattenimento musicale.

Per un 54enne, titolare di un panificio del centro storico, è scattata la denuncia perché possedeva per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione; il locale e le attrezzature sono state poste sotto sequestro preventivo.

Gli esercenti di un bar e di una friggitoria, sempre nel centro storico di Palermo e di una pizzeria, in zona “Cala”, sono stati, invece, denunciati per occupazione abusiva di suolo pubblico.

I gestori di due pub, in due distinte piazze della zona di “Ballarò” sono stati sanzionati amministrativamente: il primo per la diffusione di musica all’aperto senza autorizzazione e tramite apparecchiature non conformi, il secondo perché suonava musica a porte aperte oltre l’orario consentito. Le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Infine, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per scopo non terapeutico.