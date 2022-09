Sono stati ufficializzati i gironi di prima categoria e l’Aluntina giocherà nel girone C nel comprensorio nebroideo-palermitano. La squadra è già al lavoro e deve difendere il proprio blasone, per essere tra le protagoniste in questa stagione 2022/2023, la prima post-covid e dunque con la presenza del pubblico. Ne abbiamo parlato con Alessio Di Marco, collaboratore tecnico della squadra nebroidea.