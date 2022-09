Domani c’è il primo severo test per l’Academy Sant’Agata, che, dopo aver vinto il campionato di eccellenza regionale femminile, giocherà la sua prima partita nella serie C interregionale.

Per il girone C, alle ore 15.30, al “Fresina” di Sant’Agata Militello giungerà la retrocessa Palermo. Un derby per il battesimo di fuoco, che farà comprendere al tecnico Carmelo Emanuele quali sono i reali valori della compagine e se sarà necessario rafforzare i propri ranghi.