Ucria: domani il primo autoslalom “Città di Ucria”

Domani si corre il 1° Autoslalom Città di Ucria, quarta prova stagionale del Challenge Palikè.

La competizione automobilistica scatterà alle ore 9.00 su un tracciato lungo la strada statale 116, che conduce sino a Floresta. Lo start sarà alle porte di Ucria, non lontano da via Santa Caterina, sede di allineamento per le vetture, mentre la bandiera a scacchi sarà sventolata all’altezza di contrada Santa Casa. Undici le postazioni di rallentamento con birilli. Il percorso sarà inibito al transito veicolare alle ore 7.30. La premiazione conclusiva si svolgerà in piazza Padre Bernardino.