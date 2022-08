Esce “Ricordi”, il brano della santagatese Valeria Consolo, in arte “Lave”

Sentimenti contrastanti tra la paura, l’emozione e la soddisfazione per essere riuscita a portare a termine un progetto su cui ha lavorato per mesi. Nella notte di domenica 28 agosto su tutte le piattaforme di musica digitali è infatti uscito “Ricordi”, il primissimo singolo di Valeria Consolo, 23enne per metà veronese e metà santagatese, attualmente studentessa di canto e pianoforte alla Scuola di Musica Incontro a Roma.

Valeria, in arte “Lave”, ha scelto l’anagramma del suo nome per farsi riconoscere come artista ed iniziare la sua carriera nel campo della musica come cantautrice. Il primo passo è stato proprio il brano “Ricordi”, che evoca un’atmosfera di sana malinconia, scritto da Lave e Francesco Oppedisano sotto l’etichetta “Gotham Dischi”. La produzione è di Mario Melis, mentre mix e master di Fabrizio Migliorelli.

Presto sarà pubblicato anche il videoclip della canzone e Valeria, durante la nostra intervista, ci ha rivelato che non si fermerà qui ma continuerà a scrivere: “Non vedo l’ora di farvi ascoltare altre mie canzoni, incrociamo le dita!”