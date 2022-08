Fondi per la rete distribuzione del gas metano nelle contrade di Brolo e Ficarra

Nell’ultima variazione di bilancio votata dall’Assemblea Regionale e adesso pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è stato approvato un emendamento proposto dal deputato regionale Giuseppe Laccoto con cui si stanziano 750mila euro per completare la rete di distribuzione del gas metano in alcune contrade dei comuni di Brolo e Ficarra che compongono l’Unione dei Comuni “Terre dei Lancia”. In particolare i lavori riguarderanno le frazioni di Iannello, Lacco, Sellica e Matini.

“E’ un finanziamento importante – commenta l’on. Laccoto – che consentirà alle famiglie che vivono in queste contrade di usufruire di un servizio atteso da tanni e necessario specie nel periodo invernale. L’intero territorio si arricchisce di un elemento qualificante che migliora la vivibilità”.

Il completamento delle completare la rete di distribuzione del gas metano nelle contrade è un risultato raggiunto in stretto raccordo con il sindaco di Ficarra Basilio Ridolfo e fornirà un servizio molto richiesto dai residenti delle contrade che spesso sono costretti a gestire problemi di approvvigionamento con il trasporto delle bombole del gas.