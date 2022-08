Cartelloni estivi, un weekend ricco di eventi

Un weekend ricco di eventi segnati nei cartelloni estivi dei comuni del territorio…

A Brolo oggi comincia la “Caccia al Tesoro” a cura dell’associazione Aria Frisca. Sabato si lascia spazio all’incontenibile comicità del duo siciliano “I Soldi Spicci – aspettando l’uscita del film #unmondosottosocial”: i giovani palermitani intratterranno il loro pubblico dalle ore 21.30 al palatenda di Brolo. Per la serata di domenica, nella medesima location, si sorriderà con le commedie “La Prassi” di Saverio Castanotto e “Civitoti in Pretura” di Nino Martoglio.

Continuano anche gli eventi dell’estate stefanese: stasera in Pazza Matrice un tributo a Renato Zero a cura di Punto Zero, mentre domani sabato 20 agosto a Villa Italia, si viaggerà con la fantasia attraverso la narrazione animata del racconto “Lisa la giraffa azzurra” ed a seguire, sarà attivo un laboratorio creativo pittorico.

Il comune di Ficarra ha in programma una triade di appuntamenti imperdibili: stasera è la volta di Beldanzando , Premio Città di Ficarra e Borsa di studio “Carmelo Mangano” al Convento dei Cento Archi. Domani sera Marilina Giaquinta presenterà la sua ultima opera dal titolo “Scienza d’amore”, al Palazzo Milio alle ore 19.30. Domenica 21 agosto, ci sarà la sagra “Musica & Pizza” a cura del gruppo giovani Matini in Piazza S.Francesco.

Grande interesse, dopo i due anni di stop, verso i festeggiamenti in onore di S.Calogero a San Salvatore di Fitalia, che cominciano proprio oggi con il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli dai paesi dei Nebrodi. Ore e ore di cammino, tra fatica e devozione, per raggiungere la meta: il santuario del “Santo dei Miracoli”. Sabato 20 agosto è il giorno della festa di S.Calogero Eremita con la messa solenne del mattino e le processioni per le vie principali del paese. Concluderà i festeggiamenti, il concerto del cantautore Angelo Branduardi nel suo “the hits tour”. Il 21 agosto si celebra la festa paesana, durante la quale si assisterà alla santa messa della sera e poi ad una lunga processione per le vie del paesino, dove il santo compirà i “suoi viaggi”.

Domani ci saranno le nostre telecamere di Am notizie per seguire in diretta i festeggiamenti di S.Calogero in onda sul canale 82 dalle ore 11