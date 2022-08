Capo d’Orlando – Presentata richiesta di finanziamento per migliorare la biblioteca. Reale: “Prioritario renderla accessibile a tutti”

Il Comune di Capo d’Orlando ha presentato una richiesta di finanziamento per la rimozione delle barriere fisiche a cognitive all’interno della struttura Polivalente di via del Fanciullo.

499.150 mila euro la cifra richiesta, che servirà a realizzare una serie di interventi atti a migliorare la vivibilità dell’edificio dove trovano posto, su tre piani, l’antiquarium, la biblioteca e la pinacoteca comunale.

La misura di finanziamento si inquadra nell’intervento 1.2 del PNRR, del quale ha la delega il consigliere comunale Massimo Reale. “Il Centro Culturale Polivalente è un punto di riferimento per la diffusione delle arti e della cultura di tutto il territorio della Sicilia e dei Nebrodi – afferma Massimo Reale – al piano interrato è ubicato l’Antiquarium dove sono esposti reperti di enorme interesse databili a partire dal XII secolo a.C. (età del Bronzo), che testimoniano la storia millenaria del territorio, al piano terra è situata la Biblioteca dotata di circa 20.000 volumi mentre al primo piano la pinacoteca con un patrimonio di 382 opere”.

Un ambiente così è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza e autonomia – continua il consigliere – per questo vogliamo rendere l’ambiente “accessibile” rendendolo, pertanto, sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. All’interno della del Centro sono necessari dei piccoli interventi infrastrutturali necessari per agevolare il movimento dei disabili all’interno della struttura e sono presenti gravi limiti nella gestione della veicolazione delle informazioni che impediscono una reale esperienza conoscitiva delle strutture, delle sue collezioni e delle attività sociali che in esso sono realizzate.

Si è, quindi, pensato di utilizzare l’apporto delle nuove tecnologie e del digitale – conclude Reale – per colmare con nuovi servizi le criticità rilevate anche in considerazione dell’impatto ottimale del rapporto costi-benefici apportato dall’intervento proposto”.

L’intervento è finalizzato a migliorare i livelli di fruizione delle strutture funzionali che costituiscono il Centro Culturale Polivalente. Esso risponde alle esigenze, tante volte sollecitate dai numerosi visitatori, di un accesso più agevole a tutti i piani dell’edifico, in grado di consentire a tutti di fruire del patrimonio unico presente nella struttura, nella maniera più completa possibile.

Il tema dell’accessibilità è stato declinato in modo sistematico, legando le facilitazioni del percorso alle esigenze primarie connesse alla tutela di quanto presente. Nel progetto Centro Culturale Polivalente saranno in sintesi realizzati i seguenti interventi: a) Realizzazione del sito web con strumenti dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali. Al sito WEB sarà connesso un punto informativo e di prenotazione al quale rivolgersi direttamente da remoto. b) Interventi sui percorsi di accesso alla struttura: Realizzazione di una rampa per l’accesso disabili al piano terra Biblioteca, realizzazione porte antipanico in modo da consentire un uso facilitato ai soggetti disabili, acquisto di arredi per la biblioteca in modo da favorire un accesso facilitato agli scaffali che contengono i libri, interventi per rendere tutti i servizi igienici presenti nell’edificio adatti alle esigenze di tutti, realizzazione di un impianto fotovoltaico da 15KWh che consenta di ottimizzare i fabbisogni energetici dell’edificio, realizzazione di un ascensore esterno in modo da consentire un accesso facilitato alla Pinacoteca, inserimento nel percorso della pinacoteca e nell’antiquarium di strumenti che consentano una fruizione digitale ampliata.