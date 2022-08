Ferragosto col botto! Arrivano gli eventi più attesi del comprensorio tra tradizione e musica live.

C’è grande fermento soprattutto per il concerto di Noemi, previsto domani, 15 Agosto sul lungomare. La cantautrice romana è reduce dal successo sanremese “Ti amo non lo so dire” e dalla hit estiva in collaborazione con Carl Brave, dal titolo “Hula-hoop”.