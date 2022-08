Regionali 2022, il governatore uscente Nello Musumeci si ritira. “Cercatevi un candidato”

“Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante.”

Con un messaggio lanciato sui suoi canali social, il presidente della Regione Siciliana uscente Nello Musumeci, annuncia di fatto che non sarà della partita come candidato presidente alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 25 settembre. Nelle scorse settimane la sua possibile ricandidatura a governatore siciliano, era stata al centro di aspre polemiche e no decisi all’interno della coalizione di centro destra.