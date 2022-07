A/20, incidente autonomo tra gli svincoli di Brolo e Patti. Lievi ferite per la passeggera dell’auto

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 15 sull’autostrada A/20 tra gli svincoli di Brolo e Patti, in direzione Messina, sul viadotto Sant’Angelo.

Una fiat 500 L, per cause da accertare, avrebbe sbandato, andando a sbattere. Il rumore dell’impatto è stato avvertito dai residenti, ma fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli occupanti della vettura.

Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza che ha soccorso una passeggera dell’auto che pare abbia riportato lievi ferite nell’urto e la polizia stradale di Sant’Agata di Militello per i rilievi del caso e garantire la sicurezza degli altri automobilisti.