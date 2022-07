Incredulità e cordoglio per la morte di “By Marco”

“La tua memoria rimarrà viva per sempre nel cuore di chi ama la fisarmonica, alla quale hai dato la tua vita e alla quale hai dato nuova vita.” Questo il messaggio che Giuseppe Santamaria ha scritto su Facebook nell’apprendere la morte all’età di 60 anni di “By Marco” Marco Cagiada, l’accordatore più conosciuto tra i fisarmonicisti, che da oltre 38 anni ha dato voce agli strumenti dei più grandi professionisti italiani e stranieri.

La sua esperienza professionale risale al lontano 1976. Era arrivato al pubblico siciliano proprio grazie alla grande amicizia con gli “Atmosfera Blu” – Giuseppe Santamaria e Anna Lanza.

Molto apprezzate, tra le altre, le serate in ogni parte d’Italia dedicate alla fisarmonica, esibendosi con successo anche in molte “tappe” in Sicilia. Il suo programma televisivo nazionale “Fisarmonicando” si è imposto all’attenzione generale e la nostra emittente, come tante altre in tutta Italia, visto il gradimento dei telespettatori, lo trasmette da oltre 15 anni.

Artista e professionista apprezzato, con la sua simpatia ed il suo carattere ha conquistato tutti. Per questo la notizia della sua morte ha suscitato incredulità e sconforto. La proprietà e la redazione di Antenna del Mediterraneo si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore.