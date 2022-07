Altra tragedia sulle spiagge messinesi. Dopo le due vittime di ieri, sabato 23 luglio, un 47enne a Barcellona Pozzo di Gotto e una 70enne a Spadafora, quest’oggi un 79enne è stato colto da un malore a Milazzo.

L’anziano si è sentito male mentre si trovava a mare, sul lungomare di Ponente. Per lui, che si trovava in spiaggia con la famiglia, non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi degli uomini del 118.

Un weekend nero sulle spiagge siciliane.