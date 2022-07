A piedi da Fiumedinisi a Palermo in 10 giorni, il “cammino” di Cateno De Luca per la presidenza della Regione

In cammino da Fiumedinisi verso Palermo. È l’ennesima “trovata” del leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca.

L’iniziativa è stata presentata stamani nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Fiumedinisi nei pressi della fonte Urigo.

49 comuni, 344.6 km, 10 giorni di cammino, 10 i punti programmatici che verranno illustrati giorno per giorno.

Sono i numeri dell’impresa che vedrà protagonista Cateno De Luca. Si partirà mercoledì 20 luglio alle ore 5:00 da Fiumedinisi, l’arrivo è previsto a Palermo il 29 luglio.

“È un’impresa, spiega De Luca, che non solo simboleggia in qualche modo la mia vita ma lo sforzo che richiede arrivare all’obiettivo: liberare la Sicilia dalla banda bassotti politica. Un cammino di dieci giorni durante i quali illustrerò i dieci punti programmatici alla base della mia azione di governo per amministrare la Regione. È un cammino che farò insieme a voi, insieme a chi sceglierà di essere al mio fianco per sostenermi. È un cammino che mi auguro si trasformi in una sorta di marcia per procedere assieme per liberare la Sicilia. La scelta oggi di essere qui tra le acque della mia Fiumedinisi è ovviamente simbolica. Da qui, da Fiumedinisi è partito tutto. Le acque del torrente possono essere agitate ma la forza risiede nel saper resistere alle correnti e noi l’abbiamo sempre fatto. A chi aspetta sulla riva del fiume dico che possono anche cambiare riva. Noi faremo il nostro cammino insieme a uomini e donne che credono nel nostro progetto e dimostreremo anche stavolta che nulla ci spaventa o scoraggia, anche percorrere oltre 340 km a piedi.”

Il programma completo sarà pubblicato nelle prossime ore e sarà consultabile sul sito www.siciliavera.com in modo tale da consentire a tutti i sostenitori di essere informarti in tempo reale sulle tappe del cammino.