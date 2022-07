Covid – In Sicilia 9.747 nuovi casi, 31 i decessi. Crescono lievemente i ricoveri

In aumento i nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia. Nel bollettino del 12 luglio, diramato dal Ministero della Salute, la Regione conta 9.747 casi del giorno, a fronte di 32.982 tamponi processati. Ieri, lunedì, i casi erano 3.259, ma con oltre 60 mila tamponi.

In netta crescita dunque il tasso di positività, che passa dal 5% al 29,5%. L’Isola scende al sesto posto tra le regioni italiane, per nuovi contagi giornalieri. In testa oggi c’è la Lombardia con 20.201 casi.

Sono ben 31 le vittime conteggiate nel report odierno, che se tutti risalgono al giorno precedente, come riporta l’Assessorato alla Salute. Salgono così a 11.323 i decessi in Sicilia.

Gli attuali positivi registrano un decremento di oltre 1.400 unità e sono adesso 129.010. Consistente anche il numero dei guariti del giorno, che oggi sono stati 9.320.

I ricoverati nei reparti Covid dell’isola adesso sono 1043 in totale (+6 rispetto al giorno precedente). Nei reparti ordinari Covid sono ricoverati 996 pazienti, +3 rispetto a venerdì. Sono 47, invece, le persone in rianimazione, tre in più rispetto al dato precedente, con altrettanti nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

A registrare il numero più alto di casi giornalieri è la provincia di Catania con 2.031: segue Messina con 1.806. Palermo conta 1.643 nuovi positivi, poi ci sono Siracusa con 1.427, Agrigento con 1.276 e Trapani con 1.007. Numeri più bassi nelle altre province della Regione: Ragusa 722, Caltanissetta 625 ed Enna 306.