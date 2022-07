Messina, incendio nell’area esterna della ex Decon. Stimati danni per 100mila euro

Tutto sotto controllo stamani all’area ex Decon gestita da Messinaservizi, in seguito ad un incendio che si è sviluppato in mattinata.

Grazie difatti all’intervento celere ed efficace dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio in tempi brevi e grazie alla collaborazione degli operatori di Messinaservizi, i danni sono stati contenuti. Incendio circoscritto solo ad una porzione dell’area esterna del sito, bruciati solo dei contentitori, tanto che il danno momentaneamente è contenuto ed è stimato sui centomila euro, anche se sarà valutato meglio nei prossimi giorni.

L’area interessata era coperta da assicurazione. Nessuna attività della Messinaservizi è stata compromessa dall’incendio e si proseguirà con i consueti servizi. La polizia municipale sta indagando su quanto accaduto, il rogo sarebbe stato appiccato dall’esterno.