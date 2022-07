Ucria: è già operativa la colonia marina con fondi del bilancio comunale e senza alcuna compartecipazione dei genitori

E’ operativa dal 26 giugno e durerà per tutto il mese di luglio a Ucria il servizio colonia marina per per i minori dai 6 ai 15 anni.

“L’obiettivo primario è quello di favorire il superamento delle difficoltà causate dal periodo di isolamento sociale, ha spiegato il sindaco Crisà e fornire alle famiglie interessate un supporto nella gestione quotidiana dei figli, attraverso un servizio ricreativo, erogato interamente con fondi del bilancio comunale e senza alcuna compartecipazione dei genitori.”

“Come assessorato e come giunta abbiamo ritenuto essenziale garantire anche quest’estate il servizio, ha proseguito l’assessore comunale alle politiche sociali e ai giovani Alice Casella; in primis per l’importanza della colonia in sé e in secondo luogo per garantire alle famiglie la possibilità di avere uno riferimento per l’attività dei bambini, seguiti da educatori formati. Organizzare la colonia rappresenta anche un elemento di ritorno alla normalità e consentire ai bimbi e alle bimbe di vivere un mese pieno e ricco di attività nel periodo in cui non vanno a scuola. La necessità di coltivare le relazioni interpersonali è quest’anno più sentita che mai.”