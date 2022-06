Gli studenti dell’Itet “Da Vinci” di Milazzo in visita alla sede di Antenna del Mediterraneo

Gli studenti dell’itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, accompagnati dalle docenti Gloria Zucconi e Annamaria La Malfa, hanno visitato gli studi di Antenna del Mediterraneo.

Pur se la scuola per i ragazzi è finita, con un pon, stanno cercando di approfondire i temi dell’informazione, da quella cartacea a quella digitale. Accedendo ai locali dove c’è la regia e soprattutto dove viene trasmesso il tg, alcuni studenti hanno avuto la possibilità di toccare con mano e anche di leggere alcuni servizi, per capire come ci si deve approcciare davanti alla telecamera e soprattutto come comunicare in modo chiaro le notizie ai telespettatori.