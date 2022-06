Catania: i funerali della piccola Elena saranno celebrati in cattedrale; le esequie saranno trasmesse in diretta nei canali di Youtube e Facebook della Diocesi di Catania

Domani 22 giugno, alle ore 17,00, presso la Cattedrale di Catania avranno luogo i funerali della piccola Elena Del Pozzo.

Lo ha comunicato la Questura di Catania, che ha predisposto accurati servizi di ordine pubblico per permettere che la cerimonia possa svolgersi in modo ordinato e senza alcuna turbativa.

In tal senso, potendosi ragionevolmente prevedere una grande affluenza di persone desiderose di dare l’ultimo saluto alla piccola Elena, l’accesso alla Basilica Cattedrale sarà permesso dall’ingresso laterale di via Vittorio Emanuele che sarà raggiungibile soltanto percorrendo la via Raddusa, riservando l’entrata principale esclusivamente al feretro.

Inoltre, per dare la possibilità a tutti gli inviati delle emittenti televisive che non potranno accedere direttamente alla Cattedrale, di fruire delle immagini, la Curia rende noto che la Celebrazione delle esequie sarà trasmessa in diretta nei canali di Youtube e Facebook della Diocesi di Catania.