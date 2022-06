Chiude la Trapani Servizi, emergenza rifiuti in provincia di Messina

E’ emergenza rifiuti in diversi comuni della Sicilia e del comprensorio tirrenico-nebroideo. Con una nota urgente, infatti, la “Trapani Servizi SpA” ha comunicato ai Comuni il blocco del conferimento dei rifiuti indifferenziati. La sospensione delle attività pare sia conseguenza della chiusura della discarica gestita dalla Oikos a Motta Sant’Anastasia, dopo che il Tar di Catania ha annullato il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) concessa alla ditta. In buona sostanza la Trapani servizi, che si occupa del pretrattamento dei rifiuti indifferenziati, avrebbe chiuso perché non riesce a trovare discariche dove conferire i rifiuti che non si possono più differenziare. In attesa di indicazioni da parte della Regione per il conferimento in un altro impianto, le amministrazioni comunali sono state costrette a chiedere ai cittadini di ridurre al minimo la produzione di rifiuti indifferenziati e, in alcuni casi, al momento, di non conferirli. Prosegue regolarmente, invece, la raccolta dei rifiuti differenziati, come plastica, vetro, carta e cartone.

Una situazione che rischia, se non si trovano soluzioni immediate, di innescare una vera e propria emergenza sanitaria e di mandare in tilt i centri interessati, specie quelli a maggior vocazione turistica, che fanno già i conti con l’afflusso di vacanzieri e l’incremento di produzione dei rifiuti. Senza contare che, eventuali conferimenti in discariche fuori regione, provocherebbero un considerevole aumento dei costi di smaltimento che, inevitabilmente, farebbero lievitare le tariffe.

Intanto il presidente della S.R.R,. Messina Provincia, Rosario Sidoti, ha convocato un’assemblea straordinaria peer lunedì 20 giugno alle 17.30, che si terrà nell’aula consiliare del municipio di Montagnareale, per affrontare la questione e decidere cosa fare.