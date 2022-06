Luigi Accordino approda alla Fondazione Nazionale Commercialisti: è la prima volta per un messinese

Dopo l’insediamento del nuovo Presidente Nazionale Elbano De Nuccio e del nuovo Consiglio Nazionale avvenuto il 1° giugno alla presenza della ministra della Giustizia Marta Cartabia, per la prima volta un messinese approda alla Fondazione Nazionale Commercialisti.

Si tratta di Luigi Accordino, attuale Vicepresidente dell’ODCEC di Messina, già Tesoriere dell’UGDCEC di Messina, Consigliere dell’ODCEC di Messina, componente della Commissione per la redazione del Regolamento dell’OCC dell’Ordine di Messina, Componente della Commissione Amministrazione Giudiziaria e Codice Antimafia e della Commissione Parcelle.

“Un risultato – spiega Accordino – frutto dell’impegno personale profuso all’interno della categoria cittadina e provinciale, ma soprattutto un traguardo che parte da lontano e raggiunto grazie anche al lavoro di squadra con tanti colleghi. Un ruolo di grande responsabilità ed impegno anche per l’importante eredità che il Prof. Antonino Accordino, ultimo messinese che ha fatto parte del Consiglio Nazionale 31 anni fa, ha lasciato a Messina ed alla categoria”.

Conclude Accordino “I principi dell’associazionismo, lo spirito di squadra e l’impegno per la categoria sono tra gli elementi che continuerò a portare avanti anche in questa nuova avventura a cui mi dedicherò con impegno e dedizione. Un ringraziamento particolare alla mia famiglia e a mia moglie che mi hanno sempre sostenuto e spronato, ai colleghi, ma soprattutto agli amici dell’Unione Giovani di Messina e un plauso alla maggioranza dei colleghi del Consiglio di Messina che credendo in me hanno sposato il progetto di Elbano De Nuccio”.