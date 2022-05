Tragedia a Messina, cade da un’impalcatura: deceduto al Papardo il 49enne Salvatore Marchitta

L’ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Messina. A perdere la vita è stato il 49enne Salvatore Marchitta, caduto da un’impalcatura nel pomeriggio di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava montando un infisso al secondo piano di una palazzina della zona nord. Purtroppo ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, con un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale Papardo, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita.

Purtroppo però, non c’è stato nulla da fare. Il 49enne, molto conosciuto in città, è deceduto al Papardo per le ferite riportate. Si cerca adesso di capire cosa sia realmente accaduto.