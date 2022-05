Prende a fuoco Autobus a Messina, nessun ferito

Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco, quella di ieri, 24 maggio. In serata, intorno alle 18.30, la squadra della caserma centrale di Messina è intervenuta, assieme a una autobotte in supporto, per domare le fiamme che hanno distrutto un autobus del trasporto pubblico locale. Non ci sono state persone coinvolte.

Sempre in serata, la squadra del distaccamento di Milazzo è intervenuta per estinguere le fiamme che hanno coinvolto un appartamento nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, anche in questo incendio nessuna persona coinvolta.