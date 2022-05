Violenza sessuale su 16enne disabile mentale a Capo d’Orlando: definitiva la condanna a 10 anni per operatore scolastico

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha scritto la parola fine sulla vicenda processuale che ha avuto ad oggetto la violenza sessuale su una minore, che vedeva imputato un operatore scolastico di Rocca di Capri Leone.

L’uomo era stato condannato in primo grado alla pena di 10 anni di reclusione, poi confermata dalla Corte di Appello di Messina.

Nei tre gradi di giudizio l’uomo è stato ritenuto colpevole dai giudici della gravissima accusa di violenza sessuale su una minore che soffre di deficit cognitivi.

Era metà febbraio del 2019 quando le docenti di un istituto di Capo d’Orlando contattarono il Commissariato paladino, raccontando che la studentessa – all’epoca dei fatti appena 16enne – da qualche giorno si comportava in modo strano e, anziché arrivare a scuola in autobus con i compagni veniva accompagnata da un uomo con la sua auto.

L’accompagnatore, di professione assistente scolastico in una scuola di primo grado di Capo d’Orlando, era legato da relazioni di amicizia alla famiglia della ragazzina.

Le indagini del commissariato orlandino hanno portato in pochi giorni a documentare diversi casi di violenza sessuale compiuti dal 59enne (omettiamo il nome per tutelare l’identità della giovane vittima, vicina di casa ed amica di famiglia del condannato).

L’uomo è stato condannato in primo grado anche al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di mantenimento in carcere. È stata dichiarata l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno ed anche da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate da minori.

L’uomo, con l’avvocato Decimo Lo Presti, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte. Al centro del ricorso discusso oggi la questione di nullità relativa alla perizia disposta in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa, per mancata partecipazione del consulente della difesa e la mancanza della motivazione con riferimento allo specifico motivo di appello, inerente gli esiti che in relazione alla accertata incapacità a testimoniare della persona offesa, risultavano da altro procedimento penale, definito sempre presso il Tribunale di Patti.