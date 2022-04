Messina, rinvenute marijuana, cocaina e hashish, arrestate due persone

La Squadra Mobile di Messina ha arrestato due persone, entrambi messinesi, presunti pusher, di 30 anni e 32 anni.

Il trentenne è stato fermato dai poliziotti mentre era alla guida della sua auto. Prima è stato perquisito il mezzo e poi gli investigatori della Squadra Mobile hanno ritenuto di estendere la perquisizione all’abitazione di residenza; qui sono stati rinvenuti circa 400 grammi di marijuana ed un involucro in cellophane con all’interno circa 25 grammi di cocaina, pronta per essere confezionata in dosi per lo spaccio al minuto.

Lo stupefacente, rinvenuto fra il muro e l’armadio della camera da letto, era all’interno di una borsa termica e di una scatola di cartone per scarpe. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

Il trentaduenne, invece, è stato sorpreso dalla Squadra Mobile e trovato in possesso di circa 50 grami di cocaina allo stato solido pronta per essere “lavorata” e “tagliata” per lo spaccio. Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti poi ulteriori 200 grammi di coca e di 15 grammi di marjuana, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Messina “Gazzi”.