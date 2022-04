Messina, contratti scaduti per cooperative delle STAR, servizi di salute mentale. Cisl Fp: “Preoccupazione per continuità occupazionale”

La Cisl Funzione Pubblica manifesta forte preoccupazione per la situazione delle RSA e, con una lettera, ha chiesto all’Azienda Sanitaria provinciale se abbia concesso la proroga tecnica alle cooperative che hanno gestito, sinora, i servizi. Ad oggi i lavoratori non hanno percepito gli stipendi dovuti – un esempio sarebbe Villa Verde secondo il sindacato – ed una situazione di ritardo ed incertezza si registra anche in altre RSA.

«Chiediamo all’Azienda Sanitaria Provinciale – sostiene la segretaria provinciale della Cisl Fp, Giovanna Bicchieri – la proroga immediata in attesa di un eventuale nuovo affidamento e la salvaguardia dei posti di lavoro con l’inserimento nei capitolati della clausola sociale ex art 37 CCNL che consenta la prosecuzione dei contratti di lavoro di quanti da anni operano nel servizio. La situazione di stallo e l’assenza di controllo da parte dell’Azienda, considerato che l’amministrazione si avvale a tutt’oggi dell’importantissimo servizio, necessitano un riscontro urgente».