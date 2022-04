Dopo il picco di ieri si stabilizzano i dati del Covid in Sicilia: 4.106 i nuovi casi del giorno

Dopo il picco di ieri in Sicilia, quando i nuovi contagi da Covid erano stati oltre 6.500, torna a stabilizzarsi il dato relativo all’incremento di positivi: i nuovi casi di giovedì 28 aprile sono 4.106. Il bollettino quotidiano evidenzia l’effettuazione di 29.438 tamponi nell’isola, dunque il rapporto tra nuovi positivi sul totale dei test processati scende al 13,9% (mercoledì aveva superato il 19%).

La Sicilia è oggi all’ottavo posto tra le regioni per nuovi casi del giorno, mentre scende di 14 unità il numero dei ricoverati, che ora sono 997, di cui 47 in terapia intensiva (2 in meno, ma con lo stesso numero di nuovi ingressi del giorno), mentre le vittime sono state 20.

I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 4.539, mentre gli attuali positivi sono 124.661 (397 in più).

In testa tra le province per contagi giornalieri Palermo (1.145), seguita da Messina (971) e Catania (825). Seguono Trapani (446), Siracusa (423), Agrigento (396), Ragusa (310), Caltanissetta (242), Enna (184).

In Italia

Nella nostra nazione i nuovi casi del giorno sono stati 69.204, con 131 decessi.