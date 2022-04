Covid – 5.079 nuovi casi in Sicilia: maglia nera a Messina con 1.416 contagi

Il tasso di positività scende dal 19,3% al 16%, nell’isola che si trova al settimo posto per contagi tra le regioni. Gli attuali positivi in Sicilia sono 123.627, con un decremento di 3.922 unità.

Si registra nuovamente un ottimo numero di guariti, ben 9.953, mentre purtroppo crescono le vittime, che sono 32 (ieri erano state 29).

12 in meno i ricoverati nell’isola: adesso gli ospedalizzati siciliani sono 931. Di questi 883 sono nei reparti ordinari e 48 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri, con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

A livello provinciale a prendersi il primato è Messina, dove si registrano 1.416 nuovi casi. Poi 1.359 a Palermo e 1.102 a Catania. Poi 534 contagi a Siracusa, 490 a Trapani, 468 ad Agrigento e infine 369 a Ragusa, 238 a Caltanissetta e 87 ad Enna.

In Italia:

Casi in calo in tutta Italia. Nella penisola in totale sono stati 75.020 i nuovi casi (ieri quasi centomlia). 166 i decessi.