Montalbano Elicona: “Passare dalle indecisioni alle istanze reali del paese!” L’avv. Antonino Todaro annuncia la sua candidatura a sindaco

Sarà l’avvocato Antonino Todaro in competizione con il sindaco uscente Filippo Taranto per la carica di sindaco di Montalbano Elicona.

A 49 anni, da avvocato, cittadino, marito e padre, oltreché da ex assessore e consigliere comunale di Montalbano Elicona, sa di avere esperienza e competenze necessarie per guidare il paese con l’umiltà di chi viene da una vita di sacrificio e impegno.

“Con orgoglio, ma anche con la consapevolezza delle grandi difficoltà che questa scelta comporta, ho deciso di accettare l’invito di tanti amici, cittadini, rappresentanti della società civile, a proporre la mia candidatura a sindaco per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Lo faccio nella convinzione che non sia più possibile delegare il futuro dei nostri figli e della nostra gente, ma occorre spendersi in prima persona.”

Il neo candidato a sindaco si confronterà con il sindaco uscente Filippo Taranto, che corre per il terzo mandato “al quale rivolgo un sincero in bocca al lupo”: “In ogni sua esternazione non manca di sottolineare come Montalbano sia stato nominato “Borgo dei Borghi 2015””.

Nel 2015 Montalbano contava, secondo i dati Istat, circa 2300 residenti. Oggi circa 2000. “Siamo davvero consapevoli che la nostra amata Montalbano Elicona stia scomparendo?”

Per Todaro è il momento di un’alternativa programmatica in cui soprattutto le nuove generazioni saranno chiamate sin da subito alla sfida più importante: quella di scrivere una pagina determinante del loro futuro. E’ giunto il momento di chiudere un’epoca di indecisione, passare dalla realtà virtuale di Facebook alla realtà di ogni fascia sociale della comunità locale, individuando i problemi veri ed iniziando ad ascoltare non solo il bisogno del singolo, ma le istanze dell’intera comunità montalbanese.

“Occorre ridare orgoglio, senso di appartenenza e serenità alla macchina amministrativa rendendo ciascuno protagonista di una piccola e gentile “rivoluzione” che possa riportare Montalbano ad avere nuovamente quel ruolo centrale nella comunità tirrenica oramai dimenticato.”

Nei prossimi giorni Todaro comunicherà i componenti della sua squadra, oltre ad un crono-programma “che sono certo riuscirà, attraverso un costante coinvolgimento di tutti i cittadini nessuno escluso, ad invertire il trend in atto di una pericolosa involuzione demografica ed economica.”