Caronia, consegnato encomio di merito a Nunzio Musarra. Salvó una bimba che non riusciva a respirare

Cerimonia di consegna dell’Encomio di Merito da parte del sindaco di Caronia Giuseppe Cuffari al giovane Nunzio Musarra oggi a Palazzo Cancemi. L’attestato è stato conferito per l’alto senso civico dimostrato da Nunzio nei confronti di una bambina di appena 3 anni, tratta in salvo lo scorso 4 aprile e che a causa di un incidente domestico non riusciva a respirare.

Alla cerimonia presenti amici, familiari e la stessa bimba salvata.

“Per un sindaco è motivo di grande orgoglio leggere sulla stampa locale di un episodio che vede come protagonista un giovane cittadino ed una bimba che, in mezzo a tante notizie di cronaca nera, da la misura di quanto sia forte ed importante il senso civico, il coraggio e la determinazione,grazie ai quali si è evitata una tragedia. Il suo gesto è stato tempestivo nel salvare la vita di una bambina di appena due anni. Sono sicuro di interpretare i sentimenti della Civica Amministrazione e della Città di Caronia nell’esprimerti con questa lettera di encomio la nostra profonda riconoscenza per questo atto di civica virtù che siamo certi resterà impressa nella tua memoria come una straordinaria esperienza che merita di essere addidata ad esempio per tutti i cittadini.” Hanno scritto il Sindaco e l’amministrazione nella lettera di accompagnamento all’encomio, letta durante la consegna “Una lezione di civiltà che ci fa sperare nei nostri ragazzi e ci incoraggia a mettere in campo le migliori energie per la formazione dei nostri giovani”.