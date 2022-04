Capo d’Orlando – L’ennesima tartaruga uccisa dalla plastica in mare

Un’altra carcassa di tartaruga “caretta caretta” è stata rinvenuta sulla spiaggia di Capo d’Orlando, nei pressi della SP147 che porta al borgo di San Gregorio.

La povera bestiola si è spiaggiata, probabilmente in cerca di aiuto. A causare la morte, un amo in bocca con un filo di plastica che la tartaruga ha inghiottito inavvertitamente, non riuscendo poi ad espellerla.

Si tratta dell’ennesima carcassa di tartaruga ritrovata sulle spiagge orlandine. Una tragedia marina che poteva essere sicuramente evitata.

Sono stati già allertati sia il corpo di Polizia Municipale di Capo d’Orlando, che l’ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata Militello. A breve verrà attivata la procedura per la rimozione e lo smaltimento della carcassa.